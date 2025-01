Straffe getuigenis uit dopingperiode Armstrong: zelfs meesterknecht in de luren gelegd, maar die verdedigt de Amerikaan

Het dopinggebruik van Lance Armstrong, en vele anderen uit zijn generatie, blijft een zwarte vlek uit de wielergeschiedenis. Het blijft opmerkelijk hoe weinig mensen wisten van zijn dopinggebruik.

In de Portugese krant O Jogo beweert zelfs José Azevedo, één van de meesterknechten van Armstrong destijds bij US Postal, dat hij niet op de hoogte was. "Als ik vandaag weet dat Armstrong verboden middelen gebruikte, is dat omdat hij dat zelf heeft gezegd. Ik heb het zelf nooit gezien. Ik ben binnen het team nooit lastig gevallen met dopingproducten."

Er was volgens hem dus geen sprake van een dopingcultuur, zoals dat algemeen beschouwd wordt, waarbij alle renners doping namen. Voor de niet-toppers was het misschien ook niet nodig. "Ik had mijn eigen missie binnen in het team, mijn kalender, mijn verantwoordelijkheden. Ik kende mijn plaats. Ik wist wat er in de koersen van mij verwacht werd: Armstrong helpen winnen."

Geen slecht woord over Armstrong

Azevedo claimt dat het ook niet zo abnormaal is dat renners niet alles weten van hun ploegmaats. "Renners zijn vaak thuis, want daar trainen ze. Ik weet niet wat er in andermans huis gebeurde. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ga niks slechts over Armstrong zeggen, want als persoon en als teamgenoot was hij voor mij de beste die er was."

Ondanks dat Armstrong zijn ex-ploegmaat dus ook belazerde door het dopinggebruik achter te houden, verdedigt die laatste de Amerikaan nog. "Hij gedroeg zich nooit als een ster, hij toonde nooit een gebrek aan respect voor ons. Wat hij deed, wordt gezien als de grootste fraude in de sport. Iedereen is vrij om te oordelen. Ik heb veel respect en bewondering voor Armstrong."

Armstrong meer dan een dopinggebruiker

Azevedo meent dat Armstrong veel meer is dan enkel een dopinggebruiker. "Ondanks de fouten die hij maakte, mogen we niet vergeten dat hij als renner veel potentieel had. Als ik zou winnen door alleen maar doping te nemen, zou het niet de moeite waard zijn om te trainen. Iedereen zou dan een kampioen kunnen worden."