Thibau Nys tevreden met BK-parcours, maar is duidelijk: "Laatste waar ik mee bezig ben"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is een van de favorieten op het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder van zondag. De Europese kampioen verkende het parcours al een keer en zag dat het goed was.

Na de Europese titel begin november krijgt Thibau Nys zondag de kans om ook Belgisch kampioen te worden. In 2023 pakte Nys al eens brons op het BK, maar in Heusden-Zolder wil Nys voluit voor goud gaan. Woensdag verkende Thibau Nys het parcours al eens met zijn vader Sven. En hij is blij met de aanpassingen die er gebeurd zijn. Op het einde van de ronde zit er nog een steile helling in, waarop onder meer Nys het verschil kan maken. Thibau Nys tevreden met BK-parcours "Het bevalt me beter dan verwacht", zei Nys na zijn verkenning bij VTM NIEUWS. "Met onder andere die helling is het allemaal iets selectiever geworden." Anders was het BK voor Nys vooral een loterij geworden. Nu ziet Nys dat het makkelijker wordt om een verschil te maken en zijn er ook verschillende scenario's mogelijk. Dat heeft Nys graag, maar dan moet hij wel opboksen tegen twee blokken met meerdere ploegmaats Pauwels Sauzen-Cibel Clementines heeft Iserbyt en Vanthourenhout en Crelan-Corendon komt met Sweeck, Wyseure en Verstrynge aan de start. "Maar dat is het laatste waar ik nu mee bezig ben. Het zal vooral afhangen van details. En van hoe ik me zondag voel natuurlijk."