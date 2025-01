Einde van wielercarrière in zicht? Plots vreemde wending rond topsprinter van weleer Caleb Ewan

Eindigt de wielercarrière van Caleb Ewan (30) in mineur? De Australiër heeft nog een contract tot eind 2025 maar er is geen spoor meer van hem bij zijn ploeg Jayco AlUla.

Vorig jaar vertrok Caleb Ewan na vijf jaar bij de Lotto-ploeg weer naar het oude nest van Jayco AlUla. Met een zege in de Ronde van Oman begin februari leek Ewan weer vertrokken, maar daarna bleef het winnen enkele maanden uit.

Ewan had in de zomer nog een opflakkering met twee zeges in Spanje, maar daarna werd het opnieuw veel minder. In het Kampioenschap van Vlaanderen en de SUPER 8 Classic, zijn laatste koersen van 2024, gaf Ewan op.

Ewan verdwenen bij Jayco AlUla

En het zouden zomaar eens zijn laatste koersen uit zijn carrière kunnen zijn. Want Jayco AlUla maakte enkele dagen geleden zijn selectie voor de Tour Down Under bekend en van de Australische sprinter was er geen spoor.

Nu zijn de twijfels over het verdere verloop van de carrière van Ewan nog groter geworden, want op de website van zijn ploeg Jayco AlUla is Ewan niet meer terug te vinden. Het lijkt er niet op dat hij dit jaar voor Jayco AlUla zal rijden.

Hangt Ewan op zijn 30ste al zijn fiets aan de haak? Of zoekt hij nog eens andere oorden op? Er waren eerder al geruchten over een transfer naar XDS-Astana. Hoe dan ook blijft het een bijzonder vreemd verhaal.