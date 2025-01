Kinesist van Remco Evenepoel over de nieuwe revalidatie: "Drie weken geleden al..."

Remco Evenepoel ligt ondertussen al een maand in de lappenmand na zijn ongeval op training. De olympische kampioen wil zo snel mogelijk aan zijn revalidatie beginnen.

Voor Remco Evenepoel begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen pas vandaag. De dubbele olympische kampioen gaat onder de scanner en zou uitsluitsel moeten krijgen of hij aan zijn actieve revalidatie mag beginnen.

En voor Evenepoel kan het niet snel genoeg gaan, onthult zijn kinesist Thijs Hertsens. "Remco staat te popelen om te starten met meer intensieve oefeningen", zegt Hertsens bij Het Laatste Nieuws.

"Drie weken geleden stuurde hij al een volledig schema door met de dagen dat hij naar hier kan komen en de dagen dat hij thuis wil zijn om Oumi te ondersteunen bij haar studies." Evenepoel zal zelfs zijn rollen meebrengen.

Evenepoel revalideert in Antwerpen

Want om te revalideren bij Hertsens zal Evenepoel vanuit Gooik iets meer dan een uur in de auto zitten om naar Antwerpen te rijden. Maar Evenepoel weet ook waarom hij dat met plezier doet, bij Hertsens is hij in goede handen.

Ook na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije in 2020 en in april vorig jaar revalideerde Evenepoel succesvol bij Hertsens. Ook Wout van Aert spendeerde in 2024 veel uren bij Hertsens na zijn twee zware valpartijen.