Thibau Nys neemt het in dank aan, maar... "Vooral 'onze pa' vindt dat belangrijk"

Thibau Nys is zondag een van de favorieten voor de Belgische titel veldrijden. Samen met vader Sven Nys ging hij woensdag het parcours al eens verkennen.

Thibau Nys is nog altijd maar 22 jaar, maar toch staat hij zondag al voor de derde keer in zijn carrière aan de start van het Belgisch kampioenschap bij de profs. In 2023 pakte Nys bij zijn eerste deelname meteen brons.

In Heusden-Zolder mikt Nys op het allerhoogste, na de Europese titel kan hij ook de Belgische driekleur pakken. Woensdag ging Nys het parcours met vader Sven al eens verkennen. "'t Is vooral ‘onze pa’ die dat belangrijk vindt", zegt Nys bij HLN.

Sven en Thibau Nys verkennen BK-parcours samen

"Een jonge gast zal niet rap toegeven dat hij nog iets kan leren van z'n vader", antwoordt vader Sven Nys. Toch vindt Sven Nys het belangrijk om samen te verkennen, want hij kent het parcours in Heusden-Zolder als zijn broekzak.

Sven Nys wil elke steen die hij weet liggen op het parcours delen met zijn, want je zou zondag maar net lek rijden op een van die stenen. En ook een eerste keer in duel gaan tijdens zo'n verkenning heeft voordelen.

"Alleen kan een bepaalde lijn wel sneller lijken, maar als je met z'n tweeën naar zo’n bocht rijdt, krijg je toch een ander zicht." En Thibau Nys luisterde ook naar de raad van zijn vader als hij hem een andere lijn toonde om te rijden.