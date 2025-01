Laura Verdonschot sukkelt al lang met probleem: "Maar dat kreeg ik te horen"

De kans dat Laura Verdonschot zaterdag Belgisch kampioen veldrijden wordt, is klein. Er werd een vernauwing ontdekt aan de slagader van haar beide benen, iets waar ze al een tijdje mee sukkelt.

Laura Verdonschot, al goed voor twee keer zilver en twee keer brons op het BK, was de gedoodverfde opvolger van Sanne Cant op het BK. Maar ze kampt dus met twee vernauwde slagaders in de benen, waardoor ze zichzelf weinig kans geeft op de driekleur.

Verdonschot had afgelopen zomer op stage al een eerste keer last van een zeurende pijn in haar been. In de proloog van de Baloise Belgium Tour van 2,7 kilometer eind juli verzuurde Verdonschot helemaal.

Verdonschot kampt al een tijdje met problemen

"Binnen de ploeg maakte niemand zich zorgen, maar ik voelde dat er iets niet juist zat", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Verdonschot begon daarna wel goed aan het nieuwe veldritseizoen met zeven zeges in Groot-Brittannië en Spanje.

In Ruddervoorde werd Verdonschot vijfde, maar ze huilde wel voor de start omdat ze al verzuurd raakte tijdens de opwarming. "Maar ik hoorde: 'Stel je niet aan. Misschien kan je de druk niet aan?' Je twijfelt zelf ook. Ik heb gedacht: misschien ben ik gewoon niet gemaakt voor topsport."

Voor de cross in Dublin begin december werd duidelijk dat er echt een probleem was met Verdonschot en dat ze onder het mes moest. Dat zal nu op 22 januari gebeuren, het BK wordt dan ook de laatste cross van het seizoen voor Verdonschot.