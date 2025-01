Nieuwkomer bij Soudal Quick-Step wijst Remco Evenepoel af: "Niet echt zin in"

De opvallendste transfer van Soudal Quick-Step was wellicht de komst van Valentin Paret-Peintre (23). Maar de jonge klimmer ziet het niet zitten om knecht van Remco Evenepoel te worden in de Tour.

Met een ritzege in de tiende etappe en een tweede plaats in de voorlaatste etappe maakte Valentin Paret-Peintre vorig jaar veel indruk in de Giro. De jonge Fransman werd in zijn tweede grote ronde ooit ook 16de in het eindklassement.

Dit jaar maakte Paret-Peintre de overstap naar Soudal Quick-Step. "Ik had zin om me aan het buitenland te wagen, en België was een makkelijke keuze aangezien veel mensen Frans spreken. Je merkt wel dat er een andere cultuur heerst", zegt Paret-Peintre bij L'Equipe.

Paret-Peintre zal onder meer de Tour of Oman, daarna de Tirreno-Adriatico, Ronde van Catalonië en tot slot de Giro rijden. Daar gaat Paret-Peintre vooral Mikel Landa bijstaan. "Natuurlijk is er Remco, maar iemand als Mikel in het team heeft me overtuigd."

Paret-Peintre wil niet naar de Tour

"Remco is een voorbeeld, een grote kampioen, maar ik zie hem niet als een idool omdat we maar een jaar verschillen, ik ken hem al heel lang", zegt Paret-Peintre nog over Evenepoel. Soudal Quick-Step wil Paret-Peintre na de Giro ook naar de Tour sturen.

Daar zou hij Evenepoel moeten bijstaan, maar echt zin heeft hij daar niet in. "Heb ik zin om de Giro en de Tour achter elkaar te rijden? Niet echt. Je moet 110% zijn om de Tour goed te kunnen rijden en ervan te genieten. Het project met Mikel past me perfect."