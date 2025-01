Philipsen en Van der Poel zijn gewaarschuwd: Wellens onthult plan van Pogacar voor Milaan-Sanremo

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wereldkampioen Tadej Pogacar jaagt al jaren op een zege in Milaan-Sanremo. Ploegmaat Tim Wellens onthult het plan van UAE Team Emirates-XRG om die droom dit jaar eens te laten uitkomen.

Vorig jaar stond Tadej Pogacar voor het eerst op het podium van Milaan-Sanremo, het eerste monument van het jaar. De Sloveen werd in de sprint geklopt door Jasper Philipsen en Michael Matthews in een groep van twaalf renners.

Pogacar kon Milaan-Sanremo dus nog niet winnen, maar komt wel steeds dichterbij. In 2020 werd hij bij zijn eerste deelname twaalfde, in 2022 werd Pogacar achtste, in 2023 strandde hij net naast het podium op de vierde plaats.

Pakt UAE Team Emirates-XRG stevig uit op de Cipressa?

Milaan-Sanremo winnen lijkt voor Pogacar een van de moeilijkste koersen die er is om te winnen. Het lijkt stilaan een project te zijn geworden van zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG om de Sloveen aan de zege te helpen.

"Een project zou ik niet zeggen, maar we hebben al met elkaar gelachen dat we de Cipressa onder de negen minuten gaan doen", zegt Tim Wellens bij Wielerrevue. "Alleen ja, Milaan-Sanremo van vorig jaar was ook het voorbeeld dat niet alles volgens plan verloopt."

Toen maakte de ploeg van Pogacar al tempo op de Capo Mele op 52 kilometer van de streep. Alleen verbrandde de ploeg daarna te veel renners en was Wellens de enige die nog overbleef bij Pogacar om tempo te maken op de Poggio. En dat volstond niet om weg te rijden.