Remco Evenepoel liet zich al vaccineren voor het WK in Rwanda: "Toch wat last gehad"

Remco Evenepoel ligt nog altijd in de lappenmand na zijn zware valpartij op training. Toch heeft hij nu al een beslissing genomen voor het WK in Rwanda eind september.

Naast de Tour is ook het WK in Rwanda een van de doelen van Remco Evenepoel dit seizoen. De dubbele olympische kampioen wil voor de tweede keer wereldkampioen op de weg en voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden worden.

Voor het eerst wordt het WK in Afrika gereden en wie wil afreizen naar Oost-Afrika moet zich daar wel goed op voorbereiden. Een vaccinatie voor hepatitis A en gele koorts is verplicht, maar renners staan daar niet echt voor te springen.

Sommige renners ondervonden wel wat hinder na hun vaccinatie voor covid-19 en vrezen dan ook dat dat nu opnieuw het geval zou zijn. Maar voor Remco Evenepoel is het geen zorg meer, hij liet zich ondertussen al vaccineren.

Evenepoel twijfelde niet over vaccinatie

"Dat was al in orde voor mijn val", zei Evenepoel donderdag op zijn digitale persconferentie. "Het zit er al in. Ik heb er wel wat van gevoeld, maar gelukkig was het maar één nachtje. Ik heb ook niet getwijfeld om dat te doen.

"Vanaf het moment dat het WK bekendgemaakt werd, had ik al besloten dat ik het vaccin ging nemen, zo snel mogelijk." Meer dan negen maanden voor het WK in Rwanda moet Evenepoel zich daar alvast geen zorgen meer om maken.