Enig begrip voor Wout van Aert aanwezig, maar ex-wielrenners zijn scherp en halen zijn voorstel neer

Wout van Aert heeft wel wat in gang gezet. Nadat hij publiekelijk met zijn voorstel op de proppen kwam om het aantal versnellingen te limiteren, beginnen steeds meer mensen zich hierover uit te spreken.

Het is ook aan bod gekomen in Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports. "Ik hoefde vroeger geen grotere versnelling dan een 53-11", steekt ex-wielrenner Brent Bookwalter van wal. "Vanuit het standpunt van Wout begrijp ik het, want hij heeft pech gekend met valpartijen. Als liefhebber wil ik geen limiet qua versnellingen en zeg ik: laat hen koersen."

Tejay van Garderen, nog een Amerikaan die de gevaren van het peloton wel kent, voelt nog minder voor het voorstel van Van Aert. "Eerlijk gezegd snap ik het argument niet dat het limiteren van de versnellingen het veiliger zou maken. Dat pasten ze vroeger bij de junioren toe. Ik heb als junior in Europa gekoerst en het was een festival aan valpartijen."

Van Garderen vindt het veiliger als het sneller gaat

Van Garderen vreest dat het ook totaal uit de hand zou lopen als ingevoerd wordt wat Van Aert voorstelt. "En waar stopt het? Ik denk niet dat het aan de snelheid ligt. Als de snelheid hoger ligt, wordt het vaak op een lint getrokken en wordt het veiliger. Als het traag gaat in het peloton en je in een bocht ellebogenwerk nodig hebt om je positie in te nemen, dan zie je de grote valpartijen."

“Everything is designed to make the racing faster…the gears on the bikes…I don’t think that would make any difference whatsoever in the safety of the sport.”



Discussing Wout van Aert's comments on restricting bike gears. pic.twitter.com/7sIXycUxjM — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) January 9, 2025

Daarnaast is er ook nog het wegmeubilair zoals verkeerseilanden en dergelijke om rekening mee te houden. "Er spelen duizenden andere factoren een grote rol dan de snelheid in de koers. Een aantal kilometer per uur kan een behoorlijk verschil uitmaken, maar alles is ontwikkeld om de koers zo snel mogelijk te maken. Het wegmeubilair is de voornaamste hindernis."

Van Aert zorgt voor verrassende discussie

Van Garden is erg verrast over welke kant het debat over de veiligheid van het wielrennen uit gaat. "Deze discussie over de versnellingen zag ik niet komen. Ik denk niet dat het een verschil zou uitmaken voor de veiligheid van de sport."