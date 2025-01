Foré brengt nog eens hulde aan Patrick Lefevere en is ook duidelijk over toekomstige samenwerking bij Soudal Quick-Step

Hun samenwerking van het voorbije jaar maakt dat Patrick Lefevere en opvolger Jurgen Foré het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Dat kan in de toekomst ook van pas komen.

Op de mediadag van Soudal Quick-Step zijn ze beiden al aan het woord gekomen en hebben ze hun visie op het verleden en de toekomst kunnen geven. Voortaan zal er vooral nog vooruit gekeken worden, maar in een video op het YouTube-kanaal van Soudal Quick-Step grijpt Jurgen Foré toch de kans om Patrick Lefevere nog eens in de bloemetjes te zetten.

Foré brengt hulde aan het werk dat Lefevere al die jaren bij Soudal Quick-Step verricht heeft. "Patrick laat nogal een nalatenschap achter, hé. Om een ploeg zoals deze 22 jaar samen te houden, dat is een ferme verwezenlijking. Naast zo succesvol te zijn op sportief gebied heeft hij ook een soort familiegevoel en een loyaliteit in het team gekweekt. Daar geniet ik enorm van."

Jurgen Foré heeft de Wolfpack leren kennen

Foré heeft een jaar meegedraaid aan de zijde van Lefevere, vooraleer de fakkel van CEO over te nemen. Dat is waarschijnlijk de perfecte inloopperiode geweest. Zo wordt er niemand ineens voor de leeuwen gegooid. "In de laatste twaalf maanden heeft hij me de opportuniteit en ook de vrijheid gegeven om te ontdekken wat de Wolfpack echt is."

Zo heeft Foré van dichtbij kunnen zien hoe Lefevere de zaken aanpakt en wat hij zelf op een gelijkaardige of juist op een verschillende manier kan doen. "Ik ben heel dankbaar voor zijn stewardship en steun. Ik ben zeker dat ik de komende periode nog wel op hem kan rekenen om mij te helpen als dat nodig is", laat de nieuwe CEO ook nog weten.

Lefevere zal niet helemaal verdwijnen

Dat bevestigt de indruk die de buitenwereld ook wel heeft: Patrick Lefevere is officieel niet meer de sterke man bij de ploeg maar zal ook niet helemaal verdwijnen.