Hartverwarmende onderonsjes uit de doeken gedaan tussen zoontjes van Wout van Aert en ... vrouw van Eli Iserbyt

De cross is een kleine wereld en het mooie hieraan is dat het soms hartverwarmende anekdotes oplevert. Zo is er een goede band tussen de naasten van Wout van Aert en Eli Iserbyt.

Lies Vandenberghe heeft voor Het Laatste Nieuws de cross in Gullegem gevolgd in het spoor van Fien Maddens, de echtgenote van Eli Iserbyt. Het moest juist lukken dat Iserbyt en Van Aert er in deze veldrit een intense strijd voor de overwinning van maakten. Fien kon nog niet weten dat het zo zou uitdraaien toen ze Karina, de schoonmoeder van Van Aert, begroette.

In de buggy lag Karina's jongste kleinkind Jerome te rusten. "Hij is alweer hard gegroeid, hé", zegt Fien op dat moment. Haar man sleept er in de veldrit een verdienstelijke tweede plaats uit, achter winnaar Van Aert. Waarna ze in de perstent Georges, het andere zoontje van Wout, ziet. Georges viert die dag zijn vierde verjaardag en grijpt Fien bij de hand.

Fien Maddens begeleidt Georges van Aert naar podium

"Wandelen we samen naar het podium?" Georges knikt nadat Fien de vraag stelt. Zo gevraagd, zo gedaan. "Blijkbaar doet Georges op zijn fiets soms alsof hij Eli is", lacht Fien. Het is mooi dat er plaats is voor zo'n vertederende interactie tussen de echtgenote van Iserbyt en de kinderen van Van Aert, terwijl het in de koers voor de mannen hard tegen hard is.

De concurrentiestrijd zal zondag wel weer opleven tijdens het BK veldrijden. Met Van Aert zal Iserbyt dan geen rekening moeten houden, Wout zit inmiddels weer in Spanje. Fien schetst in de krant haar verwachtingen voor het BK. "Eli staat altijd aan de start om te winnen, maar in Heusden-Zolder zijn er toch zeker acht favorieten. Laat ons zeggen dat Eli één kans op acht heeft."

Iserbyt moet hopen op goede dag op het BK

Een eerder duel tussen haar man en Wout geeft haar wel vertrouwen. "Vorig jaar heeft hij het Van Aert toch knap lastig gemaakt op datzelfde parcours. Eli was toen wel in topvorm, natuurlijk. Nu is het hopen op een goede dag."