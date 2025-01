Medestander Van Aert laat ander geluid dan Van der Poel horen, maar er is ook een felle tegenstander: "Kan het me niet voorstellen"

Wout van Aert smijt zich vol in het veiligheidsdebat met zijn mening om het aantal versnellingen te limiteren. Medestanders en tegenstanders van dit idee duiken op.

Wout van Aert kreeg eerder al de steun van Chris Froome en ook Matteo Trentin is het idee niet ongenegen. De Italiaan voegt er bij Cyclingnews dan wel een belangrijke kanttekening aan toe. "Een limiet op het aantal versnellingen kan een deel van de oplossing zijn, samen met andere belangrijke veranderingen", vindt de 35-jarige renner.

Voor Trentin is een limiet op versnellingen dus zeker geen wondermiddel. Het moet verder gaan dan dat. Wel is het voor hem duidelijk dat er iets moet wijzigen. "We mogen valpartijen niet als vanzelfsprekend beschouwen. We moeten de mindset veranderen en dingen op een positieve manier verbeteren, zoals ook andere sporten gedaan hebben. De snelheden liggen hoger, maar ook de intensiteit en competiviteit."

Trentin wel fan van chicane op weg naar Roubaix

Trentin vindt wel dat er al goede dingen gebeuren, zoals de chicane die aangelegd werd in Parijs-Roubaix. Van der Poel liep daar niet hoog mee op, maar Trentin dus wel. "De manier waarop ze het bos van Arenberg zijn binnengereden in Parijs-Roubaix, dat was een voorbeeld van het luisteren naar renners. Er gebeurden daar zoveel valpartijen, maar dankzij de chicane is het gevaar verminderd."

Waar Trentin op zijn minst wel oren heeft naar de suggestie van Wout van Aert, ligt dat helemaal anders bij Michael Rasmussen. De Deen uit zich in het Viaplay-programma Cykeltimen als een tegenstander van dat idee. "Dit initiatief druist in tegen alles wat we tot dusver in het wielrennen hebben gezien. Al 150 jaar draait het om zo snel mogelijk te zijn."

Van Aert laat zich mogelijk leiden door eigen valpartijen

Rasmussen denkt ook niet dat wat voorgesteld wordt er zal komen. "Om beperkingen op te leggen zoals in de Formule 1, ik kan het me niet voorstellen." Hij is van mening dat Van Aert en Froome zich vooral laten leiden door hun eigen valpartijen.