Idee van Wout van Aert krijgt bijval! Viervoudig Tourwinnaar zit met zijn voorstel voor meer veiligheid op zelfde golflengte

Wout van Aert zal het met tevredenheid vaststellen. Zijn idee voor meer veiligheid in de koers wordt nu ook naar voren geschoven door viervoudig Tourwinnaar Chris Froome.

Veiligheid is in de koers een thema dat constant om de hoek loert. Stilaan worden ook opties besproken die enkele jaren geleden onmogelijk werden geacht. Wout van Aert pleitte onlangs nog voor een limiet op het aantal versnellingen. Hij is van mening dat dit de koers veel veiliger zou maken. Van Aert denkt dat met een versnellingslimiet inhalen op bepaalde plekken onmogelijk zou worden.

Hij gaf wel aan dat de meningen in het peloton hierover uiteenlopen. Chris Froome is alleszins een grote naam die wel op dezelfde golflengte zit. Dat blijkt uit een interview van de Brit in La Gazzetta dello Sport. "Op een bepaald moment denk ik dat we misschien een discussie moeten hebben over een limiet op de technologische vooruitgang in de sport, om de veiligheid te bevorderen."

Chris Froome akkoord met Wout van Aert

Wat zou in die optiek een concrete ingreep kunnen zijn? "Dat zou iets simpel kunnen zijn, zoals het limiteren van de versnellingen." Exact ook wat Wout van Aert voorstelt. "Binnen twee jaar zal niemand nog een sprint aangaan met een voorblad met 60 tanden, wat je nu af en toe nog wel ziet", gaat Froome er dieper op in. "De snelheid die nodig is om zo’n tandwiel voort te stuwen, kan boven de 80 kilometer per uur liggen."

Froome acht het eventueel nodig om de limiet op 54 of 56 tanden te leggen. Zo zou de snelheid van renners in afdalingen ook beperkt kunnen worden. Froome geeft wel toe dat het vreemd is om er op deze manier over na te denken. "Het is gek, want we proberen met de aandacht voor aerodynamica, voeding, training en coaching al zo lang uit te zoeken hoe we sneller kunnen gaan."

Veiligheid moet het debat bepalen

Dat wil niet zeggen dat die trend zich noodzakelijk moet verderzetten als op een bepaald moment de veiligheid in het gedrang komt.