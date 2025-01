Ouders krijgen Sanne Cant aan het lachen met goed bedoelde prikjes: "Ze kon ferm ambetant zijn" en "Ik word hier mooi afgeschilderd"

Het is voor iedereen even wennen: Sanne Cant is niet langer de huidige Belgisch kampioene veldrijden. Die eer gaat nu naar Marion Norbert Riberolle. Cant was als analiste wel aanwezig op het BK veldrijden voor de vrouwen.

In de Sporza-studio werd Cant ook nog gehuldigd, met name door ouders Sonja en Gino. Sanne Cant steekt het niet onder stoelen of banken dat haar moeder en vader heel erg veel voor haar gedaan hebben. "Mijn ouders zijn er altijd, ook als het slecht gaat. Dan haken de meeste mensen wel af. Mijn ouders zijn de belangrijkste mensen in mijn carrière."

Er werd bij hen dan ook gepolst of de veldrijdster erkentelijk was voor alle inspanningen die voor haar werden geleverd. "Was ze dankbaar? Ja, maar het uiten hiervan is pas later gekomen. In de beginjaren had ze te veel focus", is Sonja van mening. "Natuurlijk is dat begrijpelijk. Dat is ook haar karakter." Wel een opvallende stelling die de moeder van Sanne zo op tafel gooit.

Broers Sanne Cant moesten het soms bekopen

Gino was vaak aan de slag in de materiaalpost. Hij kon dus ook weten hoe de communicatie naar de personen in de materiaalpost verliep. "Ze kon ferm ambetant zijn, ook naar haar twee broers toe", brengt Gino iedereen aan het lachen. "Kevin en Jelle moesten het soms ook bekopen. Hoe beter de vorm, hoe ambetanter het werd", voegde Gino er aan toe.

Dat vroeg dan weer om een antwoord van Sanne Cant. "Ik word hier wel mooi afgeschilderd", lachte ze. Voor de duidelijkheid: al deze beweringen kwamen er wel in een opperbeste sfeer. Voor het gezin Cant moet het alvast een speciale dag geweest zijn, om Sanne na al die succesvolle jaren afstand te zien doen van de Belgische titel.

Cant klopte Vos in strijd om eerste wereldtitel

Sanne kreeg ook nog een kader met een foto op van haar eerste wereldtitel. Was dat de meest speciale? "Ze hebben alle drie een verhaal, maar Vos kloppen in de sprint, was wel straf."