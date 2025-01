Revelatie van Koksijde, ook een renner van Alpecin-Deceuninck, heeft wat te zeggen over Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Alpecin-Deceuninck is al langer meer dan Mathieu van der Poel. Dat is zo op de weg, maar ook steeds meer in het veld. De Belg Niels Vandeputte zorgt hiervoor, maar de Nederlanders hebben dan weer Tibor Del Grosso.

Ondanks zijn 21-jarige leeftijd doet Del Grosso al geregeld mee bij de elite in het veldrijden. "Ook omdat er niet veel beloftencrossen zijn, maar natuurlijk was ik deze winter ook benieuwd naar waar ik sta bij de profs", verklaart de jonge Nederlander bij De Telegraaf. "Ik hoopte een keer een podium te rijden, wat lukte met een tweede plek in Koksijde, maar het niveau ligt hoog."

Del Grosso maakte het in Koksijde Laurens Sweeck verrassend lang moeilijk. Het was wel een cross zonder Van der Poel en Van Aert aan de start. Dat houdt Del Grosso in het achterhoofd. "Ik wist wel dat ik deze zomer een stapje gemaakt had, maar het is ook fijn dat bevestigd te zien. Maar als Mathieu van der Poel en Wout van Aert er weer zijn, schuif ik normaal gezien een plekje naar achteren."

Van der Poel van een uitzonderlijk niveau

Bij onze noorderburen hoeven ze hem nog niet de 'nieuwe Van der Poel' te noemen. "Mathieu is van zo’n uitzonderlijk niveau, terwijl ik nog veel te bewijzen heb. Hij is in de klassiekers op de weg en in het veld de absolute top. De snelheid waarmee hij zowel de rechte stukken als de bochten kan nemen in de crossen, is voor niemand te volgen."

Aan het uitbouwen van een palmares zoals dat van Van der Poel, die zes wereldtitels achter zijn naam heeft in de cross en eentje in het wegwielrennen, denkt Del Grosso al helemaal niet. "Ik kan alleen maar hopen dat ik ooit een keer wereldkampioen word bij de profs. Iedereen houdt van vergelijken, maar ik spiegel me voorlopig niet aan hem."

Del Grosso rijdt NK bij de elite

Del Grosso is van plan om het NK bij de elite te rijden en het WK bij de U23. "Ik ben heel blij met mijn ontwikkeling en dat ik op het NK zondag gezien word als een kanshebber. Maar ook daar reken ik mezelf nog niet rijk. Je moet op zo’n dag met al je tegenstanders kunnen afrekenen."