Sven Vanthourenhout doet boekje open over afgesprongen deal met Soudal Quick-Step

Sven Vanthourenhout heeft na zijn afscheid als Belgisch bondscoach nog geen nieuwe job. Onder meer bij Soudal Quick-Step liep het mis.

Na het WK in Zürich eind september nam Sven Vanthourenhout afscheid als Belgisch bondscoach. De verwachting was dat Vanthourenhout snel bij een topploeg aan de slag zou gaan, maar dat is dus niet het geval.

Vanthourenhout zat nochtans met alle grote ploegen aan tafel. UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike, Red Bull-BORA-hansgrohe, Soudal Quick-Step en Tudor toonden allemaal interesse in Vanthourenhout.

Vanthourenhout niet naar Soudal Quick-Step

In september en oktober heeft Vanthourenhout met veel mensen gepraat en dacht hij ook dat hij iets had. Alleen bleek dat later niet zo te zijn. Er gaan meer geruchten dat Vanthourenhout een akkoord had met Lefevere en Soudal Quick-Step.

"Daar kan ik niks over zeggen. Dat heb ik zo aan de betrokken mensen beloofd. Ik kan alleen herhalen: ik dacht dat ik iets had, waarop ik de andere opties van tafel heb geveegd", onthult de ex-bondscoach nog.

Dat Vanthourenhout een rol boven de ploegleiders wilde, ontkent hij ook. "Bij Soudal Quick-Step zag ik mezelf in de rol die Ricardo Scheidecker daar eerder had: een soort verbindingsman tussen alle eilandjes in een ploeg: verzorgers, mechaniekers, trainers, ploegleiders… Scheidecker is ondertussen twee jaar weg bij Quick-Step en nooit helemaal vervangen."