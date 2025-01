Vrouw Fien is klaar en duidelijk over het incident van Eli Iserbyt met Ryan Kamp

Het seizoen van Eli Iserbyt begon dramatisch met het incident met Ryan Kamp in Beringen. Zijn vrouw Fien komt daar enkele maanden later nog eens op terug.

In de eerste cross van het seizoen ging het meteen grondig mis voor Eli Iserbyt. De Belgische kampioen raakte verwikkeld in een incident met de Nederlander Ryan Kamp. Maar hij excuseerde zich wel nog dezelfde avond.

Toch kreeg Iserbyt een schorsing van een week opgelegd waardoor hij de crossen in Ardooie en Ruddervoorde moest missen. Iserbyt kreeg ook veel kritiek voor het incident met Kamp, maar zijn vrouw Fien Maddens verdedigt hem.

"Iedereen maakt fouten, niemand is perfect. Eli was de eerste om zijn fout toe te geven, maar de kritiek op hem was gewoon disproportioneel, vind ik. Mensen kennen mij niet, maar wees gerust: ze kennen Eli ook allesbehalve", zegt Maddens bij HLN.

Moeilijke periode voor Iserbyt

"Als crosser kan hij misschien nors overkomen, maar eigenlijk is hij heel zachtaardig. Hij heeft een gouden hart." Iserbyt had het na zijn schorsing enkele weken moeilijk, hij moest zoeken naar zijn beste vorm en wachten op een zege.

Dat lukte uiteindelijk in Kortrijk en Antwerpen, daarna sukkelde Iserbyt weer met de blessure waar hij al twee jaar last van heeft. In Baal was hij op nieuwjaarsdag weer de beste, zondag verdedigt Iserbyt zijn Belgische titel.