Eén en al lof voor witte merel Thibau Nys, maar ook de vraag of Sven hem in de cross kan houden: "Ooit eeuwige trouw beloofd"

Thibau Nys ontpopt zich tot de nieuwe 'witte merel' van de cross. De vraag is of hij trouw aan de cross zal blijven. Zijn verklaringen tot dusver lijken dat wel uit te wijzen, maar wat als zijn wegcarrière een nog hogere vlucht neemt?

Die vraag duikt dus toch al snel op in het hoofd. Ook in dat van Paul Herygers. "Hij heeft zoveel mogelijkheden, welke weg zal hij kiezen? Zal het lang duren voor hij begint te skippen in zijn crossformule? Ik heb ook ooit eeuwige trouw beloofd en je weet nooit wat er op je af komt", wil de ex-wereldkampioen veldrijden bij Sporza geen victorie kraaien.

Thibau Nys heeft wel een grote liefde voor het veld, dat blijkt uit al zijn uitlatingen. "De weg is nog altijd groter dan de cross, maar gelukkig is hij redelijk trouw aan het veld. En ik neem aan dat ook Sven Nys hem in het veldrijden wil houden." De toekomst zal het moeten uitwijzen en ondertussen kunnen we enkel genieten van wat Thibau reeds laat zien.

Thibau Nys enorm populair

Nys junior moet dus ook niet té scherp zijn voor zichzelf, als een overwinning eens een tijdje uitblijft. "Hij mag zich niet ongelukkig maken en zichzelf stress op leggen. Toen we voor de start vroegen wie fan was van Thibau Nys, stak een halve zaal de hand op. Ik denk dat hij de witte merel is. Omdat hij een jonge kerel van 22 is die Europees en Belgisch kampioen wordt, niet omdat hij Nys heet."

Zit er op het WK nog meer moois aan te komen? "Nys heeft al wat uit zijn mouw geschud. Hij maakt op de juiste en de belangrijkste momenten het verschil. Leeftijdsgenoten als Wyseure en Verstrynge, die nochtans betere uitslagen reden over het hele jaar, klopt hij weer op het BK. Je weet nooit wat er uit de bus kan vallen op het WK. Daarna zal de focus naar de weg gaan."

Thibau Nys kan zonder druk naar het WK

Er is nog progressiemarge, daar is Herygers zeker van. "Richting volgend jaar kan hij misschien op een tiental overwinningen mikken. Hij maakt een ferme stap vooruit. Wie zal het zeggen voor het WK? Hij zal zonder druk naar daar kunnen gaan en zal zelf het heft in handen nemen."