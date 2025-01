Nieuwe update over Mathieu van der Poel, met recent opnieuw heldere signalen over zijn toestand: "Het moet nog wel gebeuren"

Een nieuwe update geeft ons een betere kijk op de toestand van Mathieu van der Poel. Die moest wegens pijn aan de ribben drie crossen schrappen, maar traint ondertussen wel op de weg.

Als we zijn trainingsmakkers mogen geloven, maakt Mathieu van der Poel nog altijd een sterke indruk tijdens die wegtrainingen. Wielerflits polste bij Christoph Roodhooft en Gerben De Knegt hoe het nu met VDP gaat. "Alles prima", klinkt het positief bij Roodhooft. "Voor hetgeen hij nu moet doen daar, op de weg trainen, gaat alles prima. Hij traint op de weg nu, dat was ook de enige optie."

Door de opgelopen blessure waren crosstrainingen even niet aan de orde. "Hij traint, en zijn blessure herstelt." Voorlopig zijn de veldritplannen nog niet gewijzigd en is het nog altijd de bedoeling om met deelname aan de crossen van Maasmechelen en Hoogerheide het WK voor te bereiden. "Ja, daar gaan we van uit", bevestigt Roodhooft nog een keer.

Nog veel moraal bij Van der Poel

Als Van der Poel het op dat WK opnieuw kan waarmaken, zal Gerben De Knegt een gelukkig man zijn. Hij is immers nog altijd de Nederlandse bondscoach en zal blij zijn dat Mathieu er nog steeds zo op gebrand is om de wereldtitel naar zijn land te halen. "De laatste update is dat hij er op zich goed voor staat. De last valt mee en hij heeft, als hij dat nog niet had, heel veel moraal."

Het is niet zo dat De Knegt en Van der Poel in deze periode constant aan de telefoon hangen. "Ik heb niet veel contact met hem, nee. Ik laat hem een beetje met rust. Dat is ook onze afspraak, dat ik hem niet overal mee ga lastigvallen. Maar ook hij moet het maar weer doen op het WK straks. Daar heb ik wel vertrouwen in, maar het moet nog wel gebeuren."

Haast iedereen ziet Van der Poel WK winnen

Bij Oranje rekenen ze zich dus nog niet rijk, hoewel zowat iedereen er wel vanuit gaat dat Mathieu van der Poel straks in Liévin opnieuw wereldkampioen wordt.