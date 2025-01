Status in Belgische sportwereld begint gigantisch te worden: Evenepoel opnieuw Sportman van het Jaar en scoort hattrick

U hoeft niet te wennen aan een nieuwe Sportman van het Jaar. Met Remco Evenepoel is dat dezelfde als de vorige twee jaar.

Een zuivere hattrick scoren, zou Remco Evenepoel het in zijn voetbaldagen ooit gedaan hebben? Als wielrenner krijgt hij het alleszins wel voor elkaar. Evenepoel werd de vorige twee jaar al bekroond tot Sportman van het Jaar. Hij heeft er een derde eindzege op rij van gemaakt: Remco is alweer uitgeroepen tot beste mannelijke sporter van het land.

Dat dit zou gebeuren, leed dan ook geen enkele twijfel na zijn knappe derde plaats in de Tour de France en zijn dubbele olympische triomf. Vooral zijn overwinningen in de tijdrit en wegrit op de Olympische Spelen zullen zwaar hebben doorgewogen. Hij stak er dan ook ver boven uit en kreeg liefst 948 punten achter zijn naam. Zijn overwinning stond niet ter discussie.

Evenepoel en Thiam kunnen weer vieren

Er was vooral spanning om de tweede plaats in deze verkiezing. Marathonloper Bashir Abdi had zilver behaald op de Olympische Spelen, Thierry Neuville was wereldkampioen rally geworden. Abdi kreeg 583 punten, Neuville 558. Evenepoel is het gewend om op het Sportgala samen met Nafi Thiam in de prijzen te vallen en die trend zette zich door: de atlete werd opnieuw verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

De status van Remco Evenepoel in de sportwereld begint stilaan gigantische proporties aan te nemen. Als viervoudig Sportman van het Jaar is het niet onmogelijk dat hij Stefan Everts en Eddy Merckx nog inhaalt. Everts is immers vijfvoudig laureaat, Merckx won zes keer. Met zijn 24 lente krijgt Evenepoel nog kansen genoeg om trofeeën toe te voegen aan zijn prijzenkast.

Sven Vanthourenhout de beste coach

Overigens was de wielerwereld niet enkel dankzij Evenepoel aan het feest op het Sportgala. Sven Vanthourenhout werd Coach van het Jaar, Jarno Widar Belofte van het Jaar.