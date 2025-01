Thibau Nys opent jacht op waanzinnig aantal titels van vader, papa Sven is lyrisch: "Dit overstijgt alles, haar komt recht op de armen"

Wat een moment weer om samen te beleven voor Thibau en Sven Nys. De vader heeft maar liefst negen Belgische titels behaald, de zoon is de huidige Belgisch kampioen veldrijden.

Op het overwinningsfeestje maakten ze samen nog even tijd voor VTM NIEUWS. "Ik denk dat hij vooral trots is op de manier waarop ik het heb aangepakt", trachtte Thibau Nys in het hoofd van zijn vader te kruipen. "Dat was uit het boekje. Om aan zijn negen titels te geraken, ga ik nog serieus wat boterhammen moeten eten. Deze pakken ze ons al niet meer af."

Voor Sven Nys is dit nog mooier dan al die overwinningen in zijn eigen actieve loopbaan. "Wat ik zelf heb mogen meemaken, vond ik al heel straf. Dit overstijgt gewoon alles. Je kunt dromen hebben in uw leven. Als die dan ook echt werkelijkheid worden, komt het haar recht op uw armen. Da's weer maar eens gebeurd", genoot Sven met volle teugen.

Sterke omkadering bij familie Nys

Hij beseft ook als geen ander dat dit zomaar niet uit de lucht komt vallen. Dit kan enkel als je een heel sterke omkadering hebt en dat is bij de familie Nys nu al decennia het geval. "We zijn heel dankbaar dat we dit samen mogen beleven met al die mensen rondom ons, die ook heel hard werken om dit te kunnen realiseren. Dat is fantastisch."

Sven weet ook wel dat zijn zoon serieus uit zijn pijp zal moeten komen om zijn negen Belgische titels te evenaren. Al is er één statistiek die er op wijst dat het misschien wel kan lukken. "Misschien evalueert zijn carrière op een gegeven moment helemaal anders. Je moet ook wel wat geluk hebben. Hij is in ieder geval vroeger begonnen dan ik, dat is wel duidelijk."

Thibau pakt titels op jonge leeftijd

Weinigen die zoals Thibau op hun 22ste kunnen zeggen dat ze Belgisch en Europees kampioen zijn. De toekomst kan alleen maar nog beter worden.