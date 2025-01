Tom Pidcock onthult de echte reden voor zijn vertrek bij INEOS Grenadiers

De opvallendste en meest verrassende transfer was die van Tom Pidcock van INEOS Grenadiers naar Q36.5 Pro Cycling. De Brit heeft nu meer uitleg gegeven over zijn overstap.

INEOS Grenadiers is al enkele jaren geen topploeg meer, maar Tom Pidcock komt met zijn overstap naar Q36.5 Pro Cycling wel een bij een ploeg terecht die geen garantie heeft op startrecht in alle WorldTour-koersen.

Toch staat Pidcock nog altijd 100% achter zijn keuze om de overstap naar de Zwitserse ploeg te maken. "Waarom? Door het geloof van de ploeg in mij, door de visie die we delen en de vrijheid die ik krijg", zegt Pidcock bij Sporza.

Pidcock over vertrek bij INEOS Grenadiers

Volgens Pidcock heeft hij een ploeg gevonden waar hij iets kan opbouwen. Dat was bij INEOS Grenadiers niet meer het geval. Omdat het management bij de Britse ploeg volgens Pidcock niet meer hetzelfde is als toen hij zijn contract tekende.

Volgens Pidcock was INEOS Grenadiers zijn tweede familie, maar wist hij al langer dat het tijd was om te veranderen. Dat had hij al langer geaccepteerd. En dus besliste Pidcock om zijn contract te verbreken.

"De gemeenschappelijke oplossing was de beste. Wat er gebeurd is, is business. Het is niets persoonlijks. De dingen gingen niet meer zoals ik ze oorspronkelijk voor ogen had. Maar intussen ligt dat allemaal achter me."