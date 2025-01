Bart Wellens komt met opvallend voorstel voor BK en WK veldrijden: "In het wilde weg knallen"

Afgelopen weekend werd het nationale kampioenschap veldrijden gehouden. Heel wat toprenners waren er in heel wat landen niet bij.

Het is een vaststelling dat heel wat renners forfait geven voor het nationale kampioenschap veldrijden. Ook voor het WK zijn er heel wat afzeggen.

Bart Wellens vraagt zich in Het Nieuwsblad af of we niet moeten kijken voor een andere datum. “In het nieuwe veldrijden zien we veel renners die de weg en het veld combineren”, klinkt het.

Er werden voor hen al aanpassingen gedaan. “Zij beginnen later aan hun seizoen, ze stoppen na het WK. Ze hebben die jongens terwille de kalender van de wereldbeker al aangepast.”

Voor Wellens moet een aanpassing overwogen worden, maar dan wel in overleg met de ploegen. “Misschien moet Belgian Cycling, of de UCI, de ploegen maar eens uitnodigen om een uur lang te brainstormen.”

Een echt voorstel heeft Wellens zelf niet. “Laat ons gewoon een uur in het wilde weg knallen met voorstellen en gedachten en daar het beste uit selecteren. Want een BK verdient om de allerbeste Belgische renners aan de start te krijgen, net zoals een WK al de beste renners van de wereld aan de start verdient.”