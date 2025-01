Het nieuwe QuickStep komt eraan: Tom Steels doet krasse uitspraak over strijd met Pogacar, Van Aert en Van der Poel

Het voorjaar van Soudal-QuickStep was er in 2024 eentje om snel te vergeten. Daar zijn verschillende oorzaken voor.

Soudal-QuickStep stelde stevig teleur in het voorjaar van 2024. Of dat in 2025 veel zal verbeteren is maar zeer de vraag na het vertrek van Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe.

Het feit dat de focus naar de Tour de France gaat, met kopman Remco Evenepoel, speelt zeker mee in de resultaten in het klassieke voorjaar. Toch geeft sportief directeur Tom Steels het voorjaar niet op.

“In de basis hebben we nog altijd een heel sterke, klassieke ploeg”, klinkt het bij Wielerrevue. “Mannen die klassiekers kunnen winnen worden ook niet ieder jaar geboren. Met Paul Magnier hebben we in de toekomst zeker iemand die dat moet kunnen.”

De eerste indruk is alvast goed. “Toen ik die voor het eerst op trainingskamp zag wist ik dat die uitzonderlijke kwaliteiten heeft. Daarom heen hebben we jongens die ook finales moeten kunnen rijden zoals Yves Lampaert. Dus de basis er nog altijd.”

Toch lijkt het niet dat Soudal-QuickStep veel kan beginnen tegen Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert als die hun duivels ontbinden. Maar Steels kijkt verder en doet een toch wel krasse uitspraak.

“Die mannen gaan geen 10 jaar meer koersen. Neem iemand als Paul Magnier. Een jongen die in de GP Plouay, na een zware wedstrijd van 260 kilometer tweede kan worden achter Marc Hirschi. Dat zijn hoopvolle tekenen voor ons.”