Jonas Vingegaard komt met duidelijke boodschap voor Tadej Pogacar wat de Tour betreft

Jonas Vingegaard moest in 2024 tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour. De Deen wil in 2025 opnieuw strijden voor de zege met Tadej Pogacar.

Dat Jonas Vingegaard vorig jaar tweede eindigde in de Tour, noemt hij zelf "een wonder". Na zijn zware val in de Ronde van het Baskenland lag hij twaalf dagen in het ziekenhuis, waarvan acht dagen op intensieve zorgen.

Vingegaard liep veel gebroken ribben, een breuk in zijn sleutelbeen en borstbeen op. "Dagenlang deed alles pijn. Het heeft echt wel tot half mei geduurd voordat ik weer intensief kon trainen", zegt Vingegaard bij De Telegraaf.

"Dat ik al kon starten in de Tour, was boven alle verwachtingen en mijn tweede plaats is een prestatie waar ik heel erg trots op ben." Het verschil met Pogacar was meer dan zes minuten, maar daarover maakt Vingegaard zich weinig zorgen.

Vingegaard wil Pogacar kloppen in de Tour van 2025

"In topvorm heb ik hem twee keer verslagen en om eerlijk te zijn, ben ik gemotiveerd om hem weer te kloppen." Maar Vingegaard beseft wel dat zijn niveau in 2025 dan wel een stuk omhoog zal moeten om Pogacar te verslaan.

"Als je iemand al hebt verslagen, weet je dat je ertoe in staat bent en wil je alles proberen om dat weer voor elkaar te krijgen. Het lijkt me normaal voor een topsporter om dat gevoel te hebben", besluit de Deen nog.