Sven Nys heeft voor één iets schrik wat zijn zoon Thibau betreft: "Mag je niet te veel aan denken"

Het loopt op dit moment allemaal van een leien dakje voor Thibau Nys. Vader Sven Nys beseft echter dat er ook nog veel kan mislopen, vooral op de weg.

Met negen zeges op de weg in 2024 en nu ook de Europese en Belgische titel in het veld gaat het Thibau Nys voor de wind. In deze fase van zijn carrière valt alles in de juiste plooi en surft hij op een positieve golf.

Toch blijft vader Sven Nys realistisch. "Ik ben nuchter genoeg om te beseffen dat hem ook wel eens iets kan overkomen", zegt hij bij HLN. Zoals Van Aert, Van der Poel en Evenepoel zal Nys ook wel eens fysiek en mentaal moeten rechtkrabbelen.

Sven Nys heeft schrik voor zware valpartij van Thibau

Het bezorgt vader Nys soms angst, vooral wat de weg betreft dan, omdat hij daar minder bij betrokken is dan in de cross. Nys beseft dat er vroeg of laat een telefoontje kan komen met de melding dat zijn zoon gevallen is en dat er niet meteen nieuws is over hem.

"Ik vermoed dat mijn vaderhart dan pas écht zal worden aangesproken en sneller zal slaan. Soms overvalt het me wel eens: ‘f***, wat staat ons op dat vlak nog allemaal te wachten?’ Maar eigenlijk mag je daar niet te veel aan denken."

Want het hoort er nu eenmaal allemaal bij. Want Sven Nys wil zijn zoon niet voorstellen om misschien iets anders te gaan doen. "Omdat hij dit zelf zó ontzettend graag wil."