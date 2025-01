Vriendin Anna zwaait met lof voor haar keukenprins, Thibau Nys onthult geheim van zijn beste recept

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is niet alleen een goede crosser en wegrenner, maar ook een uitstekende kok. Hij onthult zelf zijn geheime recept.

Zijn vriendin Anna Eikendal was op het BK de eerste die Thibau Nys mocht feliciteren met zijn eerste Belgische titel bij de profs. Ze haalde daarna een doos met snoep boven waaruit Nys meteen gretig grabbelde.

Eikendal is vaak aanwezig op de cross, maar werkt ook nog voltijds als model en pilates teacher in Diest en Leuven. Iets wat Nys ook toejuicht, maar toch kookt Eikendal nog altijd. "Maar vergis je niet, Thibau is zelf ook een enorm goede kok", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Thibau Nys over zijn lasagne

Onder meer de lasagne van Thibau Nys zou top zijn. En Nys gaf ook zijn geheimen prijs. Eerst en vooral gebruikt hij heel veel vellen lasagna, wat voor veel koolhydraten zorgt. Belangrijk voor een renner.

Door die vele bladen lasagna, is het wel een kunst om de lasagne niet te laten uitdrogen. Dat lukt Nys vrij goed, hij vindt zijn lasagne zelf ook heel goed. En hij onthult ook nog de andere ingrediënten die hij gebruikt.

"Kippengehakt, vrij weinig groentjes en drie verschillende tomatensauzen", is vooral dat laatste verrassend. "Goh, ik krijg alweer honger", besloot Nys nog. En dat had hij na zijn Belgische titel wel verdiend.