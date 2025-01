"0,0 procent mijn fout": Wout van Aert legt bijzondere manier van werken van afgelopen winter op tafel

Wout van Aert kende twee stevige momenten van pech in 2024. Hij kwam ten val in Dwars door Vlaanderen en ook in de Vuelta.

Wout van Aert begint met stevige ambities aan het nieuwe jaar. Al is de grote voorwaarde natuurlijk dat je als renner fit blijft en gespaard wordt van valpartijen.

Na de twee zware blessures van vorig jaar begon onze landgenoot te twijfelen aan zichzelf. “Die twee valpartijen met grote gevolgen (in Dwars Door Vlaanderen en in de Vuelta, red.) waren 0,0 procent mijn fout, daar blijf ik van overtuigd”, is hij heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

“Maar doorheen het jaar zijn er wel wat andere valpartijen geweest waarin ik mezelf niet herkende. Ofwel maakte ik fouten, ofwel was ik niet voldoende geconcentreerd. Daar werken we aan met een mental coach en concentatrietrainingen, waar ik heel erg in geloof.”

Het heeft volgens Van Aert de nodige tijd gekost deze winter, maar ondertussen is hij er wel in geslaagd zijn vertrouwen helemaal terug te vinden.

Onze landgenoot is ook voorstander van bepaalde zaken die het koersen veiliger moeten maken. Zo sprak hij zich in het verleden al uit over het limiteren van de versnellingen, zodat de snelheid in afdalingen naar beneden gaat.

“Er gebeuren ook echt nog te veel amateuristische dingen. We blijven soms om domme redenen op gevaarlijke plekken finishen en we moeten soms nog steeds gevaarlijke afdalingen doen. Vorig jaar in de Vuelta was er nog een afdaling die vol met gravel lag.”