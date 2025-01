Geen Nederlanders, maar wel Campenaerts naar de Tour voor Visma: "Een factor die meespeelt"

Visma Lease a Bike maakte heel wat informatie bekend voor 2025 op hun mediadag. Opvallend nieuws was er ook te rapen over de Tour de France.

In Nederland werd wel een beetje opgekeken dat er in de selectie van Visma Lease a Bike voor de Tour de France geen Nederlandse renner staat.

Maar er is wel een plekje voorzien voor de 33-jarige Victor Campenaerts. Voor CEO Richard Plugge past hij beter in het totaalplaatje dan renners met een Nederlands paspoort. Al is er nog één factor die enorm meespeelt in het voordeel van Campenaerts. Hij heeft namelijk dezelfde fietsmaat als… Jonas Vingegaard.

“Het is niet dat we 'Campi' meenemen naar de Tour omdat Jonas op zijn fiets kan springen in nood, maar het is wel een factor die meespeelt. In dit geval gaat zijn selectie ten koste van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman”, zegt Grischa Niermann aan Het Laatste Nieuws.

Vingegaard en Campenaerts lijken elkaars tegenpolen, maar vinden het blijkbaar erg goed met elkaar. Op de trainingsstage deelden de twee zelfs de kamer.

“Het was heel leuk. We zijn allebei pas vader geworden en dat schept een band. We hebben al veel gepraat. We dachten 's avonds vaak: 'Oei, misschien moeten we toch het licht uitdoen en gaan slapen'”, reageert Campenaerts.