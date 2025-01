Mathieu van der Poel jaagt iedereen op deze manier schrik aan

Mathieu van der Poel valt de laatste dagen weer op door ... anderen te laten afzien. Zijn blessure aan de ribben lijkt helemaal weg, iedereen zucht en kreunt op training in Spanje - ook zijn ploegmaats.

Mathieu van der Poel moest door een gekneusde rib de voorziene deelname aan drie veldritten schrappen. Het WK veldrijden komt voorlopig niet in het gedrang, wel integendeel.

Stevig ritje

In aanloop zal hij de week voor 2 februari in Liévin ook nog rijden in de Wereldbeker in Maasmechelen (25/01) en Hoogerheide (26/01). Een dubbel weekend, vlak voor het WK, om nog eens alles klaar te stomen.

Op de weg is hij ondertussen al flink aan het uithalen. Enkele dagen geleden pakte hij al een eerste keer uit met een 'MVDP-classic' met een aantal ploegmaats, die toen enorm afzagen.

De pees erop gelegd

Voor de tweede versie waren ze met acht. En opnieuw werd de pees er enorm opgelegd tijdens een enorm lange duurtocht van om en bij de 215 kilometer.

Van der Poel trapte bijna 300 watt gemiddeld tijdens de lange race en legde er stevig de pees op. Gemiddelde? Ongeveer 35 kilometer per uur en dat met zo'n 3000 hoogtemeters. VDP in vorm? Het lijkt stilaan een understatement te gaan worden met oog op het WK.