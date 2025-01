Ploegleider mikt hoog met dank aan Pidcock: "Dat willen we in 2025"

Tom Pidcock rijdt vanaf 2025 voor Q36.5, de nieuwe ploeg van Doug Ryder en de opvolger van Team Qhubeka. De ploegleider heeft heel wat ambities voor het nieuwe seizoen.

De Zuid-Afrikaan Doug Ryder is de manager van het ProTeam Q36.5 en vervulde die rol ook bij MTN-Qhubeka, Dimension Data en NTT in het verleden. Nu is hij dus actief bij het team waar ook Tom Pidcock sinds kort bij is.

Overgangsjaar

"In de top 25 van de teamranking zijn wij de enige ploeg die de voorbije 2 seizoenen geen grote ronde heeft gereden", aldus Ryder in gesprek met Sporza.

"Met Pidcock kunnen we het tij proberen te keren, al hebben we geen garanties." Toch mikken ze wel vrij hoog in 2025 en willen ze met Pidcock naar de grote rondes toe.

Grote rondes

"Dit seizoen hopen we op de Giro en de Vuelta met Tom als kopman. 2025 wordt een overgangsjaar", beseft Ryder verder nog. Zo komt er wel meteen wat druk op de ketel van Tom Pidcock.

Pidcock, Ryder & co zullen de komende weken en maanden ook reikhalzend uitkijken naar de wildcards die worden uitgedeeld voor de grote rondes. Minstens één, maar liefst meerdere grote rondes lijken dankzij Pidcock te moeten worden binnengehaald.