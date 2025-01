🎥 Straffe beelden! Wout van Aert duikt op in ons land bij spectaculaire activiteit

Dat Wout van Aert niet om een stunt verlegen zit werd woensdag nog maar eens duidelijk. Hij is opnieuw in het land en dook nu op in Kortrijk.

Wout van Aert postte op zijn sociale media een filmpje terwijl hij aan het supfietsen is. Dat deed hij op de Leie in Kortrijk. Het leverde alvast straffe beelden op, toen hij opdook onder de Broeltorens. Van Aert bereidt zich voor op het klassieke voorjaar. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de twee grote doelen, net als vorig jaar. Een uitdaging meer of minder, voor Van Aert speelt het allemaal geen rol. Eerder deze week was er de mediadag van Visma Lease a Bike in Spanje, waar de Nederlandse wielerploeg al zijn plannen voor 2025 uit de doeken deed. Het wordt een bijzonder druk jaar voor Wout van Aert. Hopelijk blijft hij dit keer gespaard van pech en ellende. De beelden uit Kortrijk kan je hieronder bekijken. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Red Bull Belgium 🇧🇪 (@redbullbe)