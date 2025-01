Analisten zien het helemaal zitten: "Belangrijker voor Van Aert dan Parijs-Roubaix winnen"

De Giro is volgens de journalisten van Eurosport op het lijf van Wout van Aert geschreven. Onze landgenoot zou zelfs voor de eindwinst moeten gaan, als we hen mogen geloven.

In de podcast Kop over Kop van Eurosport werd het parcours van de Giro besproken. Dat biedt volgens de analisten heel veel mogelijkheden voor Wout van Aert.

Het begint al bij de start in Albanië. “Ik ben natuurlijk een Belg en een chauvinist, maar als je dit objectief bekijkt, dan zijn het gedroomde eerste drie dagen voor Wout van Aert. Het kan toch niet beter?”, zegt Jeroen Vanbelleghem.

Voor Jan Hermsen zou het best kunnen dat Van Aert, als hij in de openingsetappe de roze trui pakt, die een hele tijd om de schouders kan hebben. “Tot Napoli is Van Aert redelijk veilig. Of hij daarna licht genoeg is om de rit daarna over te komen, dat vind ik nog wel wat. Die eerste negen dagen gaan er heel mooi uitzien voor België, als hij op dag één het roze pakt.”

Hij gaat zelfs nog een stapje verder. “Ik ben zo benieuwd of hij hier bij afwezigheid van Pogacar en Vingegaard toch moet kijken of hij een klassement moet rijden. Het is zo lastig, maar ik zie het hem wel doen. Waarom niet? Als je ooit de kans hebt om een grote ronde te winnen, is dat belangrijker dan Parijs-Roubaix winnen.”

Het is kijken hoe ze er bij Visma Lease a Bike zelf over nadenken. Wout van Aert als kopman in de Giro, het zou heel mooi zijn mocht hij tot het einde kunnen meespelen voor de eindzege.