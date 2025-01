Lotte Kopecky moet er niet van weten: "Wij denken niet: goh, zij is een goeie vriendin"

Het wereldje van het mannenwielrennen is iets totaal anders dan bij de vrouwen. Dat gaat het op zich om dezelfde sport, maar het gevoel is blijkbaar anders.

Als je aan Lotte Kopecky vraagt wat het mannenpeloton kan leren van de vrouwen, dan moet ze het antwoord schuldig blijven. “Goeie vraag. Wat kunnen de vrouwen nog leren van de mannen? Ook daar heb ik geen antwoord op”, lacht ze bij HUMO.

Mannelijke ploegleiders in het vrouwenpeloton zeggen vaak dat je tegen een vrouw veel voorzichtiger moet zijn met wat je zegt en hoe je de boodschap brengt.

“Dat is bij ons in de ploeg nochtans niet zo. Danny Stam, onze ploegleider, weet perfect hoe hij met ons moet omgaan. Zelf heb ik het liefst dat je me vertelt wat je denkt, rechtuit en zonder omwegen”, gaat Kopecky verder.

Zijn vrouwen dan empatischer? “Dat hangt meer van het karakter af, denk ik. Ook bij ons is het tijdens de koers ieder voor zich, hoor. Wij denken niet: goh, zij is een goeie vriendin, ik zal haar maar laten winnen.”

In koers is iedereen de vijand. “Dat kun je niet maken tegenover je ploegmaats, die al dat werk voor jou hebben verzet. Maar buiten de koers is de sfeer totaal anders, dan vormen we wél een hechte vriendengroep.”