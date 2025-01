🎥 Wout van Aert pinkt een traantje weg door jonge fans: "We waren meteen verkocht"

Wout van Aert verovert veel wielerharten, bij jong en oud. Dat blijkt nog maar eens uit een video van zijn sponsor Ethias.

Ethias on Tour plaatste op zijn sociale media een video waarin twee jonge supporters van Wout van Aert aan het woord komen. Broers Bent (13) en Robbe (10) Sempels onthullen passie als supporter van Wout van Aert.

"Toen wij jong waren was hij zijn opmars aan het maken, we waren meteen verkocht. Hij heeft ons aangestoken om naar het veldrijden te kijken en het ook zelf te doen", zeggen de jongens in hun stevig versierde kamer.

"Ik zou Wout beschrijven als een toffe wielrenner die op de weg en in het veld rijdt. Hij gaat altijd door tot het echt niet meer gaat. Je kan ook overal voor hem supporteren: in de bergen, tijdens een sprintetappe, in het veld of op de kasseien."

"We wensen Wout toe dat hij gezond blijft en dat hij minder valpartijen heeft dan het afgelopen jaar. En ook dat hij minder tweede wordt en meer op het hoogste schavotje staat. We zouden hem graag wereldkampioen zien worden en de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zien winnen."

Van Aert deelde de video op zijn verhaal op Instagram met daarbij een emoji met een traantje. Voor Van Aert betekent het dus veel dat hij jonge fans kan inspireren en ook vreugde kan bezorgen.