Nederlander Ryan Kamp uit stevig zijn frustraties: "Ben er nu echt wel klaar mee"

Ryan Kamp beleeft niet zijn beste seizoen in het veld. Ook op het NK veldrijden kende Kamp tegenslag en daar is hij wel stilaan klaar mee.

Het seizoen van Ryan Kamp begon in Beringen met het incident met Eli Iserbyt. De fiets van Kamp was toen stuk en hij moest naar de materiaalpost lopen. De Nederlander reed wel nog verder en werd uiteindelijk 22ste.

Maar het hele seizoen kampt Kamp wel met pech. In 19 crossen eindigde hij slechts zes keer in de top tien, vaak door tegenslag. Op het Nederlands kampioenschap in Oisterwijk werd Kamp vijfde, zijn tweede beste resultaat dit seizoen.

Kamp is klaar met de pech

Toch ging dat opnieuw gepaard met pech. Kamp reed al vroeg lek en moest opnieuw lang achtervolgen. "Het is het verhaal van het hele seizoen…”, reageerde Kamp bij WielerFlits. "Ik ben er nu echt wel klaar mee, eigenlijk."

Voor Kamp is het heel frustrerend. Hij heeft heel goede benen en voelt zich ook heel goed, maar dat resulteert dus niet in goede uitslagen. Om die goede uitslag te rijden is van pech gespaard blijven dan ook noodzakelijk.

"Lekrijden is wellicht mijn eigen schuld, maar… Het is echt niet leuk", stelt de Nederlander nog. De komende weken hoopt Kamp dan ook om wel goede uitslagen te kunnen rijden, onder meer op het WK in Liévin.