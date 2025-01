SD Worx-Protime komt update over zwaar gevallen Amy Pieters en vond oplossing voor contract

SD Worx-Protime heeft nog eens een update gegeven over Amy Pieters. De Nederlandse kwam in 2021 zwaar ten val op training en heeft sindsdien blijvende zorg nodig.

In 2021 kwam er een abrupt einde aan de carrière van Amy Pieters door een zware val op training in Spanje. Ze verloor daarbij het bewustzijn, liep zwaar hersenletsel op en lag bijna drie maanden in coma. Sindsdien is Pieters aan het revalideren.

"Amy heeft weer zelfstandig leren lopen en in het Centrum is haar geleerd zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven", zegt SD Worx-Protime nu in een update over Pieters. Binnen Amy haar huidige mogelijkheden zijn de grenzen van zowel het lichamelijke als die van haar bewustzijn opgezocht.

"Dit heeft een verwachtingspatroon voor de toekomst gegeven. Amy zal echter altijd zorg nodig blijven houden. Haar geheugen is zwaar aangetast en praten lukt niet, wat haar doorontwikkeling bemoeilijkt", klinkt het nog.

Minnelijke schikking over contract Pieters

Ook het geschil tussen Pieters en SD Worx-Protime over het contract van de Nederlandse is ondertussen opgelost. "We zijn verheugd om te melden dat er inmiddels een minnelijke oplossing is bereikt voor het geschil, waardoor de lopende procedures kunnen worden beëindigd."

"Beide partijen zijn tevreden met de toekomst van de onderhandelingen en de getroffen regeling en zien dit als een mogelijkheid om een vervelende periode af te sluiten."