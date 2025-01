Bondscoach Pauwels uit zijn twijfels over Evenepoel: "Die vraag stel ik me toch wel"

Deze winter wilde Remco Evenepoel gebruiken om het gat met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard te dichten. Door zijn revalidatie zal dat niet lukken en de vraag is of Evenepoel daar dit jaar nog toe komt.

Remco Evenepoel moet door zijn ongeval op training begin december opnieuw van nul opbouwen. Vorig jaar lag Evenepoel ook in april in de lappenmand, maar toen had hij tijdens de winter wel een basis kunnen leggen.

Een renner die verschillende jaren na elkaar kan opbouwen, zonder diep dal, wordt beter. Bij Evenepoel is dat nu niet het geval. Ook bij bondscoach Serge Pauwels zorgt dat toch wel voor wat twijfels.

Kan Evenepoel gat nog dichten voor de Tour?

"Ik stel me die vraag ook", zegt hij bij Sporza. "Pogacar en Vingegaard zijn nu allemaal aan het trainen en dat moet je toch ergens kunnen goedmaken, zeker op renners die al wereldtop zijn en elk jaar nog een paar procent beter worden."

Volgens Pauwels zal Evenepoel bij zijn comeback in april in één rechte lijn toewerken naar de Tour, waarbij er anders een rustperiode zou zijn na de klassiekers. Pogacar en Vingegaard zullen dan waarschijnlijk wel een rustperiode inbouwen. Dan kan Evenepoel wat winst boeken op de twee.

Al zag Pauwels Evenepoel ook in 2024 al een grote stap voorwaarts zetten. "Ondanks die zege in de Vuelta in 2022 waren er nog altijd twijfels of hij in het hooggebergte drie weken met de allerbeste zou meekunnen. Dat weten we nu zeker."