Grote concurrent heeft prachtig compliment in huis voor Van Aert: "Het gaat niet enkel om het verslaan van Van der Poel"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de grote concurrenten voor iedereen die ook wil scoren in het klassieke werk. Ook voor Mads Pedersen dus.

Op de mediadag van Lidl-Trek is Pedersen ingegaan op die concurrentiestrijd en heeft hij zijn programma voor het voorjaar onthuld. Dat is haast een volledige copy-paste van 2024 geworden. Dat is ook helemaal geen verrassing. Reeds in november 2024 kondigde de trainer van Mads Pedersen aan dat er aan zijn voorjaar niets gewijzigd zou worden.

De Deen zal zich opnieuw aan de uitdaging wagen om Mathieu van der Poel te kloppen. Pedersen is de enige die kan zeggen dat hij dat in 2024 voor elkaar kreeg: hij stak VDP de loef af in een rechtstreeks duel in Gent-Wevelgem. 'Dat was mooi, maar er zijn natuurlijk nog wel meer renners in het peloton dan Van der Poel", reageert de Scandinaviër.

Pedersen looft Wout van Aert

"Het gaat niet enkel om het verslaan van Mathieu van der Poel", benadrukt Pedersen. Dat is nochtans al moeilijk genoeg, bleek na Gent-Wevelgem, want bij de andere grote afspraken gaf de Nederlander toch weer iedereen het nakijken. "Er is ook nog Wout van Aert, één van de grootste renners in de geschiedenis van het wielrennen." Wout zal het graag horen.

Zelfs het hem erbij zijn we nog niet aan het einde van het lijstje met kleppers die verschillende Vlaamse klassiekers rijden. "Tadej Pogacar zal er ook zijn. Hoe ik en de ploeg die jongens gaan kloppen. Geen idee. Dat zien we nog wel", ligt Pedersen er nog niet meteen wakker van. De toekomst zal het dus moeten uitwijzen.

Pedersen focust op zichzelf en eigen team

"We moeten in de eerste plaats focussen op onszelf en de beste versie van ons allemaal naar boven halen in het voorjaar", is de boodschap van de ex-wereldkampioen.