Heeft Thibau Nys als zoon van Sven Nys voordeel op concurrentie? Professor geeft verrassend antwoord

Zowel op de weg als in de cross groeit Thibau Nys stilaan uit tot een topper. Heeft hij als zoon van Sven Nys een voordeel op de concurrentie?

Mathieu van der Poel en Thibau Nys zijn in het wielrennen wellicht de bekendste voorbeelden van kinderen die in de voetsporen treden van hun vader. Ze doen het op een aantal vlakken zelfs al beter dan hun vader.

Maar hebben ze dankzij hun genetica ook een voordeel? "Spierkracht, lichaamslengte of je uithoudingsvermogen bijvoorbeeld worden bepaald door genetische factoren", zegt professor inspanningsfysiologie Wim Derave (UGent) bij Sporza Daily.

Die genetische factoren liggen bij de conceptie al voor zo'n 50% vast. Maar het is niet omdat iemand goede genen heeft, dat die ook een goede sporter wordt. "Als je er niks mee doet, ga je geen topprestaties leveren", stelt Derave.

Met die goede genen zal er nog altijd hard getraind moeten worden om de top te bereiken. "Je raakt niet aan de top zonder een stevige genetische aanleg, begeleid door een heel goed trainingsprogramma."

Het is dus een optelsom van wat aangeboren is en daarnaast van wat aangeleerd is. Nys groeide op in het veldrijden en zit al van toen hij jong was op de fiets. "Maar met de juiste elementen aan boord heb je iets meer kans om op topniveau te presteren."