Richard Plugge bijt van zich af na kritiek op Tour-ploeg Visma-Lease a Bike: "Totaal niet, echt 0,0"

Visma-Lease a Bike trekt dit jaar wellicht zonder Nederlander naar de Tour. Dat bezorgt de ploeg veel kritiek in eigen land, maar ploegbaas Richard Plugge verdedigt die keuze.

Jonas Vingegaard (Denemarken), Wout van Aert, Tiesj Benoot en Victor Campenaerts (België), Matteo Jorgenson en Sepp Kus (VS), Christophe Laporte (Frankrijk) en Simon Yates (Groot-Brittannië). Dat zijn de acht renners die Visma-Lease a Bike meeneemt naar de Tour.

Geen enkele Nederlander dus en dat leverde een storm van kritiek op. Volgens Tom Dumoulin helpt dit niet als je jonge renners wil aanspreken, Michael Boogerd stelt dan weer dat Visma-Lease a Bike niet wakker ligt van het Nederlandse wielrennen.

Plugge verdedigt keuze van Visma-Lease Bike

Volgens Richard Plugge hebben jongeren in Nederland geen voorbeelden uit eigen land nodig in de Tour. "Nou, nee. Totaal niet, echt 0,0", zegt hij bij WielerFlits. "Totdat ze mogelijk gaan wielrennen. Dan zijn ze een jaar nieuweling, dan plakken ze misschien wel posters boven hun bed."

Voor de baas van Visma-Lease a Bike moet de sport wielrennen vooral meer jongeren in Nederland aanspreken. "Qua sport vechten we tegen voetbal en Formule 1", zegt hij. Wielerploegen moeten daarmee de concurrentie aangaan.

Daarvoor moeten sterren zoals Van Aert, Van der Poel, Evenepoel of Pogacar vaker tegen elkaar strijden. Maar er is ook herkenbaarheid nodig in de wedstrijden, zoals de Champions League in het voetbal of het GP's en WK in de Formule 1.