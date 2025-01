Iserbyt vindt Van Aert veel beter dan de mensen denken, maar geeft reden waarom Wout het lastig kan krijgen in Benidorm

Eli Iserbyt heeft al van kortbij kunnen zien hoe goed Wout van Aert is. Vooral hun duel in Gullegem sprak tot de verbeelding.

"Conditioneel en op vlak van interval zit het heel goed bij Wout", schetst Iserbyt zijn indruk van Van Aert in De Zondag. "De week ervoor in Loenhout had hij het technisch moeilijk, maar toen had hij amper crosstraining in de benen. In Gullegem was ik beter in de technische passages en kon ik telkens terugkomen. Op de pure wattagestukken kon Wout dan weer het verschil maken."

Iserbyt is van mening dat Van Aert al behoorlijk goed in vorm is. Ook al kan het niet anders dan dat er nog progressiemarge is bij Wout, aangezien we nog wel eventjes van zijn grote doelen verwijderd zijn. "Ik zal niet zeggen dat hij al honderd procent in vorm is, maar toch wel 95 procent. In het deelnemersveld van vandaag, na drie intensieve crossmaanden, volstaat dit voor hem om te kunnen winnen."

Technische cross in Benidorm

Ook in Benidorm? "Ik denk dat Wout het in deze cross met veel technische stroken moeilijk zal hebben om het verschil te maken met jongens als Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en ik. Los daarvan denk ik dat zijn conditie veel beter is dan dan de mensen denken. Ik merk dat hij goed in zijn vel zit. Alles gebeurt op een speelse manier."

Alle signalen lijken erop te wijzen dat een sterk seizoen van Van Aert op de weg in aantocht is. "In Dendermonde hebben we gezien hoe goed Wout momenteel is als wegrenner. Volgens mij is hij beter dan vorig jaar op dit moment, want toen was hij toch wat aan het sukkelen", maakt Iserbyt de vergelijking. "Het ziet er goed uit voor de voorjaarsklassiekers."

Mooie woorden van Iserbyt voor Van Aert

Dat zal Wout van Aert graag horen. Eerst wel nog even zijn veldritskills laten zien in Benidorm en Maasmechelen.