Ploegmaat verduidelijkt na eerdere twijfels wat hij écht wel wil doen voor Evenepoel: "Hij heeft op dat vlak vooruitgang geboekt"

Een ploegmaat van Remco Evenepoel heeft een opvallende intrede gemaakt bij Soudal Quick-Step. Toen de ploeg Valentin Paret-Peintre strikte, dacht iedereen dat hij de nieuwe meesterknecht van Evenepoel zou worden. Zelf beschreef de Fransman zijn rol enigszins anders.

Hij had vooral zin in het project rond Mikel Landa en voelde er weinig voor om zowel de Giro als de Tour te rijden, beweerde hij. Lees: de nieuwkomer bij de Wolfpack leek weinig zin te hebben om te knechten voor Evenepoel in de Tour. In een gesprek met de RTBF nuanceert Paret-Peintre dat ferm. De aanwezigheid van Evenepoel in het team is voor hem wel degelijk belangrijk.

"Zijn aanwezigheid motiveerde me om naar de ploeg te komen. Ik rijd graag voor een leider en ik denk dat Remco een echte leider is. Ik heb Remco kunnen ontmoeten op een eerste bijeenkomst in oktober", verklapt Paret-Peintre. "We hebben kort gepraat, maar helaas kwam hij een paar weken later ten val en miste hij de volgende twee trainingskampen."

Paret-Peintre kent Evenepoel goed

Dat is vooral een jammere zaak voor Evenepoel, niet zozeer voor hun persoonlijk contact. "Ik ken hem goed genoeg. We hebben nog tegen elkaar gekoerst in de juniorencategorie. We verschillen ook maar een jaar qua leeftijd." Paret-Peintre is dus zeker bereid in dienst van Evenepoel te rijden. Het is alleen zo dat hij dat vaker voor Landa zal doen, zeker in het begin.

"Dit jaar zal ik vaker met Mikel Landa samen koersen en iets minder met Remco. Tenzij ik naar de Tour de France ga, maar dat is nog niet zeker. Ik zal vaker aan de zijde van Mikel rijden en dan zullen we zien of ik nog wedstrijden met Remco rijd." Ze zullen bij Soudal Quick-Step Paret-Peintre toch niet voor niets hebben binnengehaald.

Evenepoel kan rustige helper gebruiken

Hij is zichzelf bewust van zijn kunnen. "Ik heb een bepaalde kwaliteit in de bergen, waardoor ik mijn kopman heel ver kan brengen als ik in vorm ben. Ik ben tactisch goed en weet mijn kalmte te bewaren in lastige situaties. Het is duidelijk dat het voor een ploegmaat van een kopman gemakkelijker is om kalm te blijven omdat je minder druk hebt. Remco heeft op dit vlak al veel vooruitgang geboekt, maar ik kan zeker helpen."