Thibau Nys is kritisch voor cross in Benidorm: "Echt niet aangenaam"

Voor de derde keer wordt in het Spaanse Benidorm een Wereldbeker georganiseerd. Dat gaat dit jaar gepaard met enkele veranderingen aan het parcours.

De cross in Benidorm zorgde vorig jaar voor indrukwekkende beelden. Op een strook bergop degradeerde wereldkampioen Mathieu van der Poel vorig jaar de tegenstand door hen gewoon voorbij te flitsen.

Dit jaar is de wereldkampioen er niet bij, hij geeft de voorkeur aan het verder zetten van zijn stage in Spanje. Toch belooft het weer een bijzonder snelle cross te worden, ook door de aanpassingen van het parcours.

Nys lovend en kritisch voor parcours

Europees en Belgisch kampioen Thibau Nys vindt die aanpassingen goed. "Ik heb het gevoel dat de aanpassingen van het parcours met heel veel goede wil zijn, ze hebben hun uiterste best gedaan", zegt hij bij WielerFlits.

De kans op lekke banden is zo kleiner geworden, waardoor de cross op een manier veiliger is geworden voor Nys. Toch heeft Nys ook wat kritiek op het parcours zelf, want dat is volgens Nys nog sneller geworden.

"De snelheid gaat nog twee per uur hoger liggen dan het al was. Dat maakt het niet echt aangenaam." Nys benadrukt dat hij de aanpassingen apprecieert, maar het door de hogere snelheid nog gevaarlijker zal worden.