Nadat hij van website werd gehaald: dan toch nieuwe uitdaging voor Caleb Ewan?

Caleb Ewan ligt normaal nog onder contract bij Jayco-AlUla. Begin deze maand werd hij echter plots van de website gehaald.

Het was wel heel erg vreemd. Iedereen dacht dat Caleb Ewan bij Jayco-AlUla onder contract lag, maar plots stond hij niet meer op de rennerslijst en nam hij ook niet deel aan het trainingskamp.

Ook op zijn geliefde Tour Down Under is hij niet van de partij. In de wandelgangen is te horen dat hij de overstap maakt naar INEOS Grenadiers.

Dat zou heel leuk nieuws zijn voor Geraint Thomas. Die laatste wil de komst van Caleb Ewan echter niet bevestigen, als Cyclingnews hem erom vraagt.

“Ik ken hem goed, hij is een goede vriend. Als hij hier zou komen, zou dat geweldig zijn. Want het is duidelijk dat we een sprinter missen en 40% van de koersen eindigt in een sprint, nietwaar? Het zou handig zijn om hem erbij te hebben. Hopelijk gebeurt het, maar ik heb alleen geruchten gehoord, dus we zullen zien”, klinkt het.

Er deden ook de nodige geruchten dat Ewan op pensioen zou gaan, maar dat wordt door zijn zaakwaarnemer ten stelligste ontkend.