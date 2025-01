Thibau Nys bereikt mijlpaal met Wout van Aert, maar lacht ook: "Had dat liever gehad"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys plaatste zijn zege in Benidorm heel hoog dit seizoen, ondanks zeges op het EK en het BK. Wellicht ook omdat hij voor het eerst in zijn carrière won met Wout van Aert aan de start.

Na Overijse, het EK, Lokeren en het BK was Thibau Nys nu de sterkste in Benidorm. De Europese kampioen deed iedereen kraken met een stevige versnelling op de steile helling van 300 meter aan gemiddeld 8%.

Voor Nys was het dus zijn eerste zege met Wout van Aert aan de start, maar niet de eerste keer dat Nys voor Van Aert over de streep kwam. Dat gebeurde al in Loenhout, waar Nys tweede werd en Van Aert vierde.

Nys had liever dat Van Aert tweede was

Toch blijft winnen met Van Aert aan de start voor Nys wel een mijlpaal. "Dat is absoluut weer een stap, maar ik had dan nog liever gehad dat hij tweede was geworden", lachtte Nys bij Het Nieuwsblad. Van Aert werd vierde op zes seconden.

Voor de cross dacht Nys dat Van Aert de bepalende factor zou zijn in Benidorm, maar zijn slechte start had Van Aert ook veel krachten gekost. Toch dacht Nys dat Van Aert in de slotronde nog zou uitpakken met een aanval.

"Maar op het einde moest ik gewoon in mijn eigen krachten geloven." Van Aert had zijn cartouche al verschoten in de voorlaatste ronde toen hij een gat dicht reed op Iserbyt en Van der Haar met Nys in zijn wiel.