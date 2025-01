Thijs Zonneveld onthult dé reden waarom klassement in de Giro onmogelijk is voor Wout van Aert

Wout van Aert staat dit jaar aan de start van de Giro, met de ambitie om de roze trui te veroveren en een rit te zitten. Het klassement is geen doel en dat vindt Thijs Zonneveld logisch.

In de Tour staat de teller van Wout van Aert op negen ritzeges, in de Vuelta won Van Aert drie ritten. Hij droeg ook al de gele en rode trui en won ook een rit in die truien. Dat wil Wout van Aert dit jaar ook in de Giro doen.

Van Aert maakte duidelijk dat het klassement geen doel is voor hem, maar toch ziet onder meer Thomas De Gendt dit jaar een uitgelezen kans voor Van Aert. Dat komt door het relatief makkelijke parcours.

Van Aert te zwaar voor eindzege

Thijs Zonneveld ziet Van Aert wel zo'n twee weken de roze trui dragen in de Giro, maar een kandidaat voor de eindzege vindt Zonneveld Van Aert niet. Ook omdat er slechts 42,3 kilometer tijdrijden op het programma staat.

"Hij mag me verbazen, maar zolang hij zegt dat hij de Ronde en Roubaix wil winnen, lijkt het me te hoog gegrepen. Ook in een niet heel moeilijke grote ronde", zegt Zonneveld bij In het Wiel. "Het is bijna niet te doen om Roubaix te rijden en in de Giro een paar weken later drie kilo lichter te zijn."

"Er zitten tegenwoordig bijna geen klassementsrenners van boven de zeventig kilogram tussen. Laat staan iemand van 75 kg, zoals Van Aert." Favorieten zoals Roglic, Carapaz, Tiberi of S. Yates wegen allemaal 65 kg of minder.