Druk op Wout van Aert ook vanuit België opgevoerd: "Als hij écht ambitie heeft..."

Wout van Aert rijdt dit jaar voor het eerst de Giro. Moet hij de ambitie hebben om op het eindklassement te focussen?

Vorig jaar wilde Wout van Aert voor het eerst de Giro rijden, maar moest hij uiteindelijk forfait geven door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Van Aert reed uiteindelijk weer de Tour en ook de Vuelta, waar hij drie ritten won.

Dit jaar zal Van Aert normaal wel aan de start staan van de Giro en droomt hij onder meer van het dragen van de roze trui. Dan zou hij in alle grote rondes minstens één dag de leiderstrui gedragen hebben, in de Tour en Vuelta deed Van Aert dat al.

Dit jaar de kans voor Van Aert in de Giro?

Al vindt ex-renner Thomas De Gendt, die in 2012 derde werd in de Giro, dat Van Aert misschien wel kan dromen van de roze trui in Rome. "Ik heb het parcours van dit jaar gezien en het is toch een relatief gemakkelijke Giro", zegt hij bij Sporza.

"De renners komen nergens op een supersteile klim aan, dus als hij er écht ambitie voor zou hebben, dan biedt dit jaar een zeer goede kans." Maar Van Aert maakte zelf al duidelijk dat hij die ambitie niet heeft.

Want Van Aert wil in het voorjaar vooral scoren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die laatste koers wordt slechts drie weken voor de start van de Giro gereden. Een voorbereiding om voor het klassement te strijden heeft veel meer tijd nodig.