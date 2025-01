Johan Bruyneel volgende criticaster van ploeg Van Aert en neemt Campenaerts op de korrel: "Gast, wat heb je zitten roken?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het aantal criticasters ten aanzien van de ploeg van Wout van Aert neemt toe en ook Johan Bruyneel hoort daar bij. De bekendmaking van de Tourselectie van Visma-Lease a Bike zorgt voor veel ophef.

Zo is er bij onze noorderburen kritiek omdat er geen Nederlanders in die selectie zitten. Johan Bruyneel bekijkt het in de podcast TheMove vanuit een ander standpunt. Hij begrijpt niet dat de definitieve selectie al vastligt. "Ik vind dat raar." Andere ploegen doen dat ook wel. Bruyneel leeft enorm mee met één van de renners die uit de boot valt.

Visma-Lease a Bike neemt in principe Dylan van Baarle niet mee naar de Tour. "Ik heb er serieuze problemen mee om dat te verstaan. Van Baarle is iemand waar je op kan rekenen en heeft zijn vermogen al getoond. Ik hem dingen zien doen in de Tour die Vingegaard won waar je van zegt: 'wauw'. Je kunt hem ook gebruiken voor de vlakke etappes."

Bruyneel vindt Van Baarle sterker dan Campenaerts

Ze zouden hem vervangen door Victor Campenaerts. Ik vind niet dat Campenaerts als wielrenner van hetzelfde niveau als Van Baarle is. Campenaerts is een goede renner, maar hij komt niet in de buurt van het niveau van Van Baarle. Van Baarle moet ontgoocheld zijn met zijn niet-selectie. Als er iets gebeurt met de anderen en ze hem toch moeten oproepen, moet hij een mentale switch maken", legt Bruyneel uit.

De ex-ploegleider kijkt dus toch wel met verbazing naar deze ontwikkeling. "Ik vind het te vroeg om al met zekerheid acht renners voor de Tourselectie te bepalen en tegen Van Baarle te zeggen: 'Hey, jij gaat niet mee'." De verklaring is dat Campenaerts dezelfde fietsmaat heeft als Vingegaard, maar volgens Bruyneel moet Simon Yates die ook hebben.

Visma-Lease a Bike neemt risico

"Campenaerts zei onlangs dat hij bij Vingegaard zou zitten als het stijgingspercentage niet meer dan tien procent is. Ik dacht bij mezelf: gast, wat heb je zitten roken? Je bent een goede renner, maar je bent niet zo goed. Ze weten misschien iets dat ik niet weet, maar ik vind het een risico", besluit Bruyneel.